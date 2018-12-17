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Стали известны детали смерти девушки в московском клубе

Клуб ТЕАТРЪ/vk.com

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Журналисты получили предварительную информацию о причинах смерти Нины М., отдыхавшей в столичном клубе «ТеатрЪ». Заведение организовало вечеринку в стиле киберпанк.

Умершая рекламировала мероприятие в социальных сетях задолго до начала и, судя по всему, очень хотела его посетить, сообщает РЕН ТВ. Дискотека прошла в ночь с 15 на 16 декабря 2018 года.

В клуб 18-летняя девушка пришла с другом. Через несколько часов спутнице стало плохо, а в четыре часа утра молодой человек обнаружил знакомую мёртвой.

Прибывшие на место оперативники нашли её тело за столом заведения. По предварительной информации, Нина М. скончалась от отравления психотропными веществами. По имеющимся данным, она училась в Британской академии дизайна.

По факту трагедии следственными органами проводится проверка.

Ранее News.ru сообщал про алкогольную интоксикацию 14-летней школьницы в Подмосковье. Врачи подозревали у неё отравление горячительными напитками.


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