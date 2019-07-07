https://static.news.ru/photo/4ddceb00-a0c7-11e9-abb7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот leicestermercury.co.uk

Десять человек пострадали в ходе инцидента в пригороде Лестера в Великобритании, где неизвестные распылили некое химическое вещество.

Как сообщает местное издание Leicestershire Live, ночью возле паба на Грэйс-Роуд возникла массовая драка. Посетители выясняли отношения при помощи бейсбольных бит. Очевидцы вызвали полицию. Когда силовики прибыли на место, зачинщики беспорядков распылили какое-то вещество с резким запахом. В результате пострадали 10 человек, включая троих полицейских. Они были госпитализированы в больницу. По данному факту были арестованы трое мужчин, одна женщина и 15-летний подросток, передаёт сайт телеканала « Звезда ».

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