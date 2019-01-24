МЧС сообщает о двух погибших при пожаре в Балашихе

https://news.ru/storage/news/b96fe8a2de9ba02d7957c2c25b2ab2d0/a0766324-f273-42e6-b1bc-8ca729ad352f_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Причиной пожара в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе могло стать короткое замыкание в электронагревателе.

Также рассматриваются и другие версии ЧП, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. На данный момент пожар потушен. В ликвидации пожара участвовали 35 человек и 10 единиц техники. Площадь пожара составила 30 кв. м. По предварительным данным, погибли два рабочих, которые делали ремонт в одной из квартир.

Как сообщал News.ru, пожар в многоэтажном доме по адресу: Кольцевая улица, дом 2 начался около девяти часов вечера по московскому времени в четверг, 24 января. Из горящего дома эвакуировали 30 человек.

Очевидцы услышали два хлопка с интервалом в две минуты, однако информацию о взрыве в МЧС не подтвердили, так как дом не газифицирован.