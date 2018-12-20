Бурятка замёрзла насмерть на пороге центра помощи

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Трагический случай произошёл в Улан-Удэ: клиентка социального центра замёрзла насмерть у дверей учреждения, где проживала на благотворительной основе. Причиной инцидента стала любовь жительницы Бурятии к курению.

По информации издания «Байкал Daily», женщина покинула социальный центр около часа ночи. Ей захотелось покурить перед сном, а в помещении делать это было запрещено. Однако дама воспользовалась не главным входом, а запасным, который по правилам противопожарной безопасности не запирается.

Почему она не смогла вернуться в здание тем же путём, не сообщается. По ночам температура в Улан-Удэ опускается до минус 30 градусов.

В Министерстве социальной защиты населения Бурятии подчеркнули, что сейчас ведомство будет проводить служебное расследование. Уже выяснилось, что охранники, дежурившие в ту ночь, не совершали обход и не мониторили камеры видеонаблюдения. Потому они не знали, что одна из жительниц социального учреждения ночует на улице. Лица, причастные к происшествию, охранным предприятием уволены.

Ранее News.ru сообщал, что в Иркутской области насмерть замёрз ребёнок. Ночью он вышел из дома и отправился к месту проживания дедушки.