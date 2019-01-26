Смерч обрушился на аэропорт турецкой Анталии

В районе аэропорта турецкой Анталии пронесся смерч. По меньшей мере 12 человек пострадали. Об этом заявил губернатор провинции Мюнир Каралоглу.
Губернатор рассказал, что «пронесшийся в районе аэропорта смерч перевернул автобус, подвозивший пассажиров к самолёту», передаёт телеканал NTV. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, несмотря на плохие погодные условия.
Antalya Havalimanı’nda inanılmaz görüntüler! Fırtına çıktı yolcular çığlıklarla panik yaşadı... #Antalya pic.twitter.com/tEsvNCqQmH— FOX HABER (@FOXhaber) 26 января 2019 г.
Как писал News.ru, авиакомпания «Аэрофлот» отменяет в выходные более 130 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий: 68 вылетов были намечены на 26 января, 63 — на 27 января. Перевозчик также в эти дни изменит время отправления десятков рейсов из столицы. Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования. Позже московская межрегиональная транспортная прокуратура заинтересовалась многочисленными отменами и задержками рейсов в аэропортах Москвы. Ведомство намерено узнать причины сбоя графика работы воздушных гаваней.