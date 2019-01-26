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Смерч обрушился на аэропорт турецкой Анталии

Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

В районе аэропорта турецкой Анталии пронесся смерч. По меньшей мере 12 человек пострадали. Об этом заявил губернатор провинции Мюнир Каралоглу.

Губернатор рассказал, что «пронесшийся в районе аэропорта смерч перевернул автобус, подвозивший пассажиров к самолёту», передаёт телеканал NTV. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, несмотря на плохие погодные условия.

Как писал News.ru, авиакомпания «Аэрофлот» отменяет в выходные более 130 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий: 68 вылетов были намечены на 26 января, 63 — на 27 января. Перевозчик также в эти дни изменит время отправления десятков рейсов из столицы. Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования. Позже московская межрегиональная транспортная прокуратура заинтересовалась многочисленными отменами и задержками рейсов в аэропортах Москвы. Ведомство намерено узнать причины сбоя графика работы воздушных гаваней.


#аэропорт #ЧП #турция
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