Смерч обрушился на аэропорт турецкой Анталии

https://news.ru/storage/news/19c877540681ff3f91f06e5f4e2eeb79/25a9ff1c-5c25-4778-b10b-933f84262c82_850.jpg Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

В районе аэропорта турецкой Анталии пронесся смерч. По меньшей мере 12 человек пострадали. Об этом заявил губернатор провинции Мюнир Каралоглу.

Губернатор рассказал, что «пронесшийся в районе аэропорта смерч перевернул автобус, подвозивший пассажиров к самолёту», передаёт телеканал NTV. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, несмотря на плохие погодные условия.

Как писал News.ru, авиакомпания «Аэрофлот» отменяет в выходные более 130 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий: 68 вылетов были намечены на 26 января, 63 — на 27 января. Перевозчик также в эти дни изменит время отправления десятков рейсов из столицы. Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования. Позже московская межрегиональная транспортная прокуратура заинтересовалась многочисленными отменами и задержками рейсов в аэропортах Москвы. Ведомство намерено узнать причины сбоя графика работы воздушных гаваней.