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Следствие просит суд арестовать Рыбку и Лесли

Анастасия Вашукевич vk.com/nastyarybka

Анастасия Вашукевич

происшествия [ версия для печати ]

Правоохранительные органы просят Нагатинский суд Москвы арестовать Анастасию Вашукевич, известную под псевдонимом Настя Рыбка, и Александра Кириллова (Алекс Лесли), которые обвиняются во вовлечении в занятие проституцией.

О поступившем ходатайстве рассказала пресс-секретарь суда Виктория Белова, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, сотрудники полиции вывезли Вашукевич и Кириллова с территории московского аэропорта Шереметьево через чёрный ход. Рыбку, Лесли и других граждан задержали по прибытии из Таиланда. Их обвиняют по статье о вовлечении в занятие проституцией группой лиц. Секс-тренерам грозит до шести лет тюрьмы.


#Рыбка #АлексЛесли
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