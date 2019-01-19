Следствие просит суд арестовать Рыбку и Лесли

https://news.ru/storage/news/8042dd2803090ffe463e8da0abf02e6d/a1ee65f6-53e8-4656-9ce9-c5d8a974ad90_850.jpg vk.com/nastyarybka

Анастасия Вашукевич

Правоохранительные органы просят Нагатинский суд Москвы арестовать Анастасию Вашукевич, известную под псевдонимом Настя Рыбка, и Александра Кириллова (Алекс Лесли), которые обвиняются во вовлечении в занятие проституцией.

О поступившем ходатайстве рассказала пресс-секретарь суда Виктория Белова, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, сотрудники полиции вывезли Вашукевич и Кириллова с территории московского аэропорта Шереметьево через чёрный ход. Рыбку, Лесли и других граждан задержали по прибытии из Таиланда. Их обвиняют по статье о вовлечении в занятие проституцией группой лиц. Секс-тренерам грозит до шести лет тюрьмы.