МВД ходатайствует об аресте владельца компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова. Его подозревают в многомиллиардном мошенничестве.
В Тверской суд поступило ходатайство о заключении Мазурова Д. под стражу. Он подозревается по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особом крупном размере), — рассказали
ТАССв пресс-службе суда.
Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёту в Москву из зарубежной командировки. Ему предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу.
Ранее News.ru писал, что Мазуров подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют Банка на общую сумму более $3 млрд.