https://static.news.ru/photo/3fec3a84-a6d8-11e9-a6d3-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Мазуров Фото: Донат Сорокин/ТАСС

МВД ходатайствует об аресте владельца компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова. Его подозревают в многомиллиардном мошенничестве.

В Тверской суд поступило ходатайство о заключении Мазурова Д. под стражу. Он подозревается по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особом крупном размере), — рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёту в Москву из зарубежной командировки. Ему предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу.

Ранее News.ru писал, что Мазуров подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют Банка на общую сумму более $3 млрд.