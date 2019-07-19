https://static.news.ru/photo/c51bc77c-abbc-11e9-b97b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Пропавший в Польше пятилетний россиянин был убит. Об этом заявил в эфире Польского телевидения пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапчиньский.

Выводы, сделанные в ходе осмотра [места обнаружения тела], указывают на то, что это было убийство, — цитирует его ТАСС .

Мальчик бесследно пропал 10 июля. По предварительным данным, пятилетнего Давида Жуковского увёз в неизвестном направлении его отец. Через четыре часа тело мужчины обнаружили на железнодорожном переезде. Поисками ребёнка занимались несколько сотен полицейских, пожарных и служебных собак. Также задействовали вертолёт. 20 июля мальчика нашли мёртвым, писал News.ru.