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Сотрудники Уфимского межрайоного следственного отдела СУ CКР по Республике Башкортостан задержали 32-летнего жителя Республики Татарстан. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, задержанный находился за рулём пассажирского автобуса, попавшего в ДТП на трассе Уфа-Инзер-Белорецк в Архангельском районе региона 14 июля 2019 года. Водитель не справился с управлением и совершил...