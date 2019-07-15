Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров совершил преступление в составе организованной преступной группы (ОПГ). Об этом заявил следователь на заседании Тверского суда по избранию задержанному меры пресечения.
Бизнесмена подозревают в многомиллиардном мошенничестве. Ему инкриминируют хищение кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют Банка на общую сумму более $3 млрд.
Следствие настаивает на аресте, так как «Мазуров может связываться с другими участниками» ОПГ, передаёт
Как писал News.ru, предприниматель был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево после возвращения в Москву из зарубежной командировки. Ему было предъявлено постановление о признании подозреваемым по уголовному делу.