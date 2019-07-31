Следователи считают, что причиной инцидента с самолётом Sukhoi Superjet 100 в мае 2019 года в московском аэропорту Шереметьево стала ошибка пилотов.
Следствие по делу об авиационном происшествии с самолётом Sukhoi Superjet в Шереметьево продлится ещё год-полтора. Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что лётное происшествие произошло по вине пилотов, — сообщил ТАСС источник в следственных органах.
Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. Самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 37. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.
Как писал News.ru, генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что авиакомпания не собирается отказываться от самолётов Sukhoi Superjet 100. Перевозчик готов подписать контракт на поставку ста самолётов.