https://static.news.ru/photo/7c0c16a0-b3b3-11e9-b8f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Следователи считают, что причиной инцидента с самолётом Sukhoi Superjet 100 в мае 2019 года в московском аэропорту Шереметьево стала ошибка пилотов.

Следствие по делу об авиационном происшествии с самолётом Sukhoi Superjet в Шереметьево продлится ещё год-полтора. Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что лётное происшествие произошло по вине пилотов, — сообщил ТАСС источник в следственных органах.

Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. Самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 37. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

Как писал News.ru, генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что авиакомпания не собирается отказываться от самолётов Sukhoi Superjet 100. Перевозчик готов подписать контракт на поставку ста самолётов.