https://static.news.ru/photo/33d69c84-ad1e-11e9-8a03-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Самолёт авиакомпании Azur Air, следовавший рейсом Анталья—Москва, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого аэропорта. Пассажирам предоставят другое воздушное судно.

Самолёт этой авиакомпании действительно был вынужден развернуться по технической причине, сейчас он уже приземлился в аэропорту Антальи. Пассажирам вскоре будет предоставлен новый самолёт для отправления в Москву, – цитирует представителя пресс-службы ТАСС .

Собеседник агентства не ответил на вопрос о конкретной причине возврата судна, а также не уточнил время подачи нового борта пассажирам.

Ранее News.ru писал, что туристы, застрявшие в Анталье из-за задержки рейса в Москву, обеспечены всем необходимым. Им, в частности, предоставили питание и переводчика.