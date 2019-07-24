https://static.news.ru/photo/d9a265c6-ae31-11e9-988e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовой гибели пчёл в Орловской области. Расследование ведётся по статье «Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений».

Инцидент произошёл 14 июня в Корсаковском районе на одной из пасек. Там погибло более 300 пчелосемей. Следователи считают, что это произошло из-за того, что компания «Отрадаагроинвест» нарушила правила при обработке посевов пшеницы от вредителей.

Работниками предприятия не были приняты своевременные и достаточные меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан, — сообщает « Политика сегодня » со ссылкой на СКР.

Как писал News.ru, по инициативе Минэкономразвития восемь лет назад Россельхознадзор лишился полномочий по надзору за применением пестицидов на полях. Именно с бесконтрольным использованием химических средств сотрудники ведомства теперь связывают массовую гибель пчёл в ряде регионов России. В Россельхознадзоре считают, что именно Минэкономразвития должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчёл и употребление россиянами овощей и фруктов с повышенным содержанием пестицидов, нитратов и нитритов.