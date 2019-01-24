Следователи возбудили дело после пропажи детей в Якутии

https://news.ru/storage/news/6e987a0e4bf593f505b4ed8c686a8d68/08b4504e-afe4-479e-a168-a81b4c368afb_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ухода двух 5-летних девочек из детского сада в Якутии. Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дети получили сильное обморожение.

В якутском селе Намцы, две девочки самовольно покинули детский сад «Туллукчаан». Пропажу детей обнаружили только после того, как за одной из них пришли родители. Тем не менее, одна из девочек сама пришла домой, вторую нашел случайный водитель.

«После ухода двух 5-летних девочек из детского сада в Якутии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи допрашивают руководство и персонал детского учреждения, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении следственного комитета.

В результате длительного нахождения на улице при температуре ниже -40°C одна из девочек получила обморожение пальцев обеих кистей рук II-III степени и была госпитализирована. У второй медики зафиксировали общее переохлаждение организма.

Комментируя инцидент, адвокат Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнёры» Станислав Мальцев отметил, что по делу будет назначена экспертиза, которая определит какой вред здоровью был нанесён.

«Они (следователи) будут по любому назначать медицинскую экспертизу в рамках того состава который у них есть, если экспертиза покажет что есть тяжкий вред здоровью, то дело будет переквалифицировано на более тяжкий состав», - сказал адвокат News.ru.

По его словам, статья «халатность» возбуждается только когда был причинён тяжкий вред здоровью.