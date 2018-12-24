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Космонавтов опросили по делу о повреждении «Союза»

Roscosmos/Global Look Press

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У космонавта Олега Артемьева спросили о появлении отверстия в бытовом отсеке корабля «Союза МС-09». Опрос провели следовали и специалисты Центра подготовки космонавтов.

«В том виде, как представляется слово допрос, конечно, такого допроса не было, пыток не было, все ещё впереди. Был опрос, как действовали в ситуации», — рассказал Артемьев.

В свою очередь, космонавт Сергей Прокопьев сообщил, что его пока не опрашивали.

«Все ещё впереди», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце августа на Международной космической станции упало давление. Как выяснилось, это произошло из-за утечки в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09»: воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке. Артемьев и Прокопьев тогда заделывали «дыру», а специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус просверлили изнутри.

Ранее News.ru писал, что повреждённый «Союз МС-09» вместе с экипажем МКС вернулся на Землю.


#роскосмос #дыра #союз
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