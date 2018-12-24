Космонавтов опросили по делу о повреждении «Союза»

https://news.ru/storage/news/307961b6a433f2c9aff3ee067a46d6f3/b4380877-65af-4408-b013-2dec466a241f_850.jpg Roscosmos/Global Look Press

У космонавта Олега Артемьева спросили о появлении отверстия в бытовом отсеке корабля «Союза МС-09». Опрос провели следовали и специалисты Центра подготовки космонавтов.

«В том виде, как представляется слово допрос, конечно, такого допроса не было, пыток не было, все ещё впереди. Был опрос, как действовали в ситуации», — рассказал Артемьев.

В свою очередь, космонавт Сергей Прокопьев сообщил, что его пока не опрашивали.

«Все ещё впереди», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце августа на Международной космической станции упало давление. Как выяснилось, это произошло из-за утечки в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09»: воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке. Артемьев и Прокопьев тогда заделывали «дыру», а специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус просверлили изнутри.

Ранее News.ru писал, что повреждённый «Союз МС-09» вместе с экипажем МКС вернулся на Землю.