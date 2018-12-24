Космонавтов опросили по делу о повреждении «Союза»

У космонавта Олега Артемьева спросили о появлении отверстия в бытовом отсеке корабля «Союза МС-09». Опрос провели следовали и специалисты Центра подготовки космонавтов.
«В том виде, как представляется слово допрос, конечно, такого допроса не было, пыток не было, все ещё впереди. Был опрос, как действовали в ситуации», — рассказал Артемьев.
В свою очередь, космонавт Сергей Прокопьев сообщил, что его пока не опрашивали.
«Все ещё впереди», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В конце августа на Международной космической станции упало давление. Как выяснилось, это произошло из-за утечки в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09»: воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке. Артемьев и Прокопьев тогда заделывали «дыру», а специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус просверлили изнутри.
Ранее News.ru писал, что повреждённый «Союз МС-09» вместе с экипажем МКС вернулся на Землю.