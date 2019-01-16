Следователи не обнаружили взрывчатки в Шахтах

https://news.ru/storage/news/12d44a7a3c326dea2d65d25cd46e2943/f3077955-1c48-4e83-b1ea-1755169c922a_850.jpg Владимир Смирнов/ТАСС

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что специалисты ведомства, работающие на месте трагедии в жилом доме в Шахтах, не обнаружили следов взрывчатых веществ. Осмотр территории проводился при помощи газоанализатора.

Она отметила, что по полученным смывам назначена химическая экспертиза, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что спасатели нашли тело пятого погибшего в результате обрушения части многоквартирного дома в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщили в МЧС.