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Следователей заинтересовал выкатившийся на грунт Boeing

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

По факту съезда самолёта Boeing 737 компании «Аэрофлот» левой стойкой шасси на грунт будет проведена проверка.

Как сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ, случившееся требует доследственной проверки.

«Проводится доследственная проверка по факту выката самолета авиакомпании "Аэрофлот" за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке», — заявили в ведомстве.

Ранее News.ru писал о том, что вечером 21 января Boeing 737 компании «Аэрофлот», прилетевший в Москву из Астаны, в процессе торможения выкатился левой стойкой шасси на грунт. На борту лайнера находился 81 пассажир и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал, само воздушное судно видимых повреждений не получило.


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