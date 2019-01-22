Следователи приступили к допросу «угонщика» самолёта

https://news.ru/storage/news/caca56434a07d6b717a461c253073c6d/3f434545-1bd3-49d1-922b-c6203ce8df99_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

СК РФ опубликовал фрагмент видео допроса Павла Шаповалова. По мнению следователей, именно этот пассажир потребовал развернуть самолёт Сургут — Москва и полететь в Афганистан.

Следователи допрашивают подозреваемого в угоне воздушного судна 41-летнего Павла Шаповалова pic.twitter.com/weIjWp7iIw — Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 января 2019 г.

Дебоширом оказался житель Сургута, его задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения. Чтобы вывести мужчину из салона, силовикам пришлось сначала его разбудить. Со слов очевидцев, пассажир был настолько пьян, что после требования развернуть самолёт сразу заснул в своём кресле.

Ранее он был судим за порчу имущества. Теперь мужчине грозит до 12 лет тюремного заключения по статье УК РФ «Угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия», сообщает СК РФ.

Из-за случившегося самолёт 1515 Сургут — Москва пришлось посадить в Ханты-Мансийске. На его борту находились 75 человек. Представители «Аэрофлота» отметили, что из-за инцидента рейс пришлось задержать на десять часов, писал News.ru.