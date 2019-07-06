Катер, который опрокинулся в Чёрном море, был перегружен почти в пять раз, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным следователей, на судне находилось не менее 55 человек, хотя его вместимость составляла не более 12 пассажиров.
В ведомстве добавили, что в результате происшествия погибли две женщины 1977 и 1985 годов рождения, передаёт
Как писал News.ru, ранее глава предприятия-изготовителя и разработчик судна Дмитрий Сребный заявил, что причиной опрокидывания катамарана в Чёрном море стала жадность его владельцев, неоднократно перестраивавших судно для большей вместимости пассажиров.
Полиция установила, что на борту опрокинувшегося катамарана находились 55 человек, 15 из которых — дети. В результате инцидента погибли два человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.