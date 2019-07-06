https://static.news.ru/photo/b8579b36-9fca-11e9-b7b5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Следственный комитет РФ

Катер, который опрокинулся в Чёрном море, был перегружен почти в пять раз, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следователей, на судне находилось не менее 55 человек, хотя его вместимость составляла не более 12 пассажиров.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия погибли две женщины 1977 и 1985 годов рождения, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее глава предприятия-изготовителя и разработчик судна Дмитрий Сребный заявил, что причиной опрокидывания катамарана в Чёрном море стала жадность его владельцев, неоднократно перестраивавших судно для большей вместимости пассажиров.

Полиция установила, что на борту опрокинувшегося катамарана находились 55 человек, 15 из которых — дети. В результате инцидента погибли два человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.