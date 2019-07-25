https://static.news.ru/photo/09f0fd14-aed7-11e9-b74c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

У подозреваемого в развратных действиях фотографа следователи обнаружили терабайт снимков несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК РФ) Омской области.

35-летний мужчина арестован. Его задержали в июне 2019 года по подозрению в развращении несовершеннолетних, пишет РИА Новости .

Первоначально заявления о совершении в отношении них преступления написали две девочки. В ходе расследования было установлено уже шесть потерпевших от 12 до 16 лет. Также при осмотре компьютера подозреваемого были найдены фотографии интимного характера объёмом около терабайта, — сообщил представитель СУ СК РФ по региону.

Следователи продолжают поиск потерпевших от действий мужчины, который, по данным местных СМИ, преподавал в фотостудии на базе областной станции юных техников.

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