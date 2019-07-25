У подозреваемого в развратных действиях фотографа следователи обнаружили терабайт снимков несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК РФ) Омской области.
35-летний мужчина арестован. Его задержали в июне 2019 года по подозрению в развращении несовершеннолетних, пишет
Первоначально заявления о совершении в отношении них преступления написали две девочки. В ходе расследования было установлено уже шесть потерпевших от 12 до 16 лет. Также при осмотре компьютера подозреваемого были найдены фотографии интимного характера объёмом около терабайта, — сообщил представитель СУ СК РФ по региону.
Следователи продолжают поиск потерпевших от действий мужчины, который, по данным местных СМИ, преподавал в фотостудии на базе областной станции юных техников.
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