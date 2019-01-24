СКР выложил видео из сгоревшей квартиры в Балашихе

https://news.ru/storage/news/41888afb72a9bb709dbc408585ee7ddf/f7b33df7-31f7-4daa-a71b-240ea5848178_850.jpg vk.com/sledcom.ru

Следственный комитет опубликовал видео, снятое в квартире в Балашихе, где произошёл сильный пожар.

На кадрах хорошо виден лежащий на полу газовый баллон со следами разрыва корпуса. Предположительно, он и стал источником хлопка и последовавшего за ним возгорания. Взрывной волной в квартире выбило стёкла и повредило мебель. Кроме того, повреждена стена дома и шахта лифта, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Как сообщал News.ru, пожар в многоэтажном доме по Кольцевой улице произошёл 24 января около 21:00 мск. Из горящего дома эвакуировали 30 человек. По предварительным данным, погибли двое рабочих, которые делали в квартире ремонт. На данный момент пожар потушен, в ликвидации участвовали 35 человек и 10 единиц техники.