СКР выложил видео из сгоревшей квартиры в Балашихе

Следственный комитет опубликовал видео, снятое в квартире в Балашихе, где произошёл сильный пожар.
На кадрах хорошо виден лежащий на полу газовый баллон со следами разрыва корпуса. Предположительно, он и стал источником хлопка и последовавшего за ним возгорания. Взрывной волной в квартире выбило стёкла и повредило мебель. Кроме того, повреждена стена дома и шахта лифта, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Как сообщал News.ru, пожар в многоэтажном доме по Кольцевой улице произошёл 24 января около 21:00 мск. Из горящего дома эвакуировали 30 человек. По предварительным данным, погибли двое рабочих, которые делали в квартире ремонт. На данный момент пожар потушен, в ликвидации участвовали 35 человек и 10 единиц техники.