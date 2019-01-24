USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,281 $   Brent60.99 $ Bitcoin3,584.99 $
МОСКВА-18°C01:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

СКР выложил видео из сгоревшей квартиры в Балашихе

vk.com/sledcom.ru

происшествия [ версия для печати ]

Следственный комитет опубликовал видео, снятое в квартире в Балашихе, где произошёл сильный пожар.

На кадрах хорошо виден лежащий на полу газовый баллон со следами разрыва корпуса. Предположительно, он и стал источником хлопка и последовавшего за ним возгорания. Взрывной волной в квартире выбило стёкла и повредило мебель. Кроме того, повреждена стена дома и шахта лифта, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Как сообщал News.ru, пожар в многоэтажном доме по Кольцевой улице произошёл 24 января около 21:00 мск. Из горящего дома эвакуировали 30 человек. По предварительным данным, погибли двое рабочих, которые делали в квартире ремонт. На данный момент пожар потушен, в ликвидации участвовали 35 человек и 10 единиц техники.


#пожар #ВЗРЫВ #ГАЗ #видео #Балашиха
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


Лента новостей
в мире 01:03
США подсчитали расходы на модернизацию ядерного арсенала
культура 00:51
Умер актёр из фильма «Тупой и ещё тупее»
в мире 00:43
Кличко назвал Украину сексуальной для инвесторов
в мире 00:21
Совет Европы сообщил об огромном долге России
в мире 00:20
США уничтожили захваченную террористами мечеть в Сирии
Другие новости
происшествия 23:45
СК: два хлопка газовых баллонов произошли в Балашихе
происшествия 23:38
Машина скорой перевернулась в Москве
происшествия 21:50
МЧС сообщает о двух погибших при пожаре в Балашихе
происшествия 21:29
МЧС не подтвердило информацию о взрыве в Балашихе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top