Фото: МЧС ДНР/facebook.com

Заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев заявил, что в воинской части на территории Арыси в Туркестанской области произошло порядка 40–50 взрывов.

По количеству хранящихся там боеприпасов мы подразумеваем, что было около 40–50 взрывов, — сказал он. Взрыв на складе боеприпасов прогремел утром в 09:20 по местному времени (06:20 мск) 24 июня....