Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам ранений жителей Донбасса в результате артиллерийских обстрелов украинскими силовиками.
22 июня военнослужащие Вооружённых сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городе Горловка, — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Днём ранее украинские силовики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в посёлке Весёлое Ясиноватского района. Несовершеннолетняя девушка и 63-летний пенсионер пострадали.
Как писал News.ru, украинские военные покидают свои позиции на линии соприкосновения с ЛНР. По словам пресс-секретаря Народной милиции самопровозглашённой республики Ивана Филипоненко, бойцы 14-й бригады Вооружённых сил Украины спешно покинули район возле села Сокольники Славяносербского района. Это происходит в первую очередь из-за некомплекта личного состава на переднем крае, отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий.