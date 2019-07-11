https://static.news.ru/photo/79ef1282-a3af-11e9-9197-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Следственный комитет РФ возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военнослужащими съёмочной группы телеканала «Звезда» в Донбассе и местных жителей. Сыщики ведут расследование по статье о применении запрещённых средств и методов ведения войны.

Речь идёт об артиллерийской атаке из тяжёлых орудий в районе городов Донецк и Горловка в период с 28 июня по 6 июля. Тогда пострадали четыре мирных жителя. А также об обстреле 7 июля, когда под снаряды попали российские журналисты.

В рамках уголовного дела об обстреле российских журналистов следователи проверят версию об обстреле съёмочной группы с целью не допустить объективного освещения в средствах массовой информации событий на Донбассе, — говорится в сообщении СКР.

Ведомство также обещает «документировать каждый факт преступного поведения украинских военнослужащих в отношении гражданского населения».

Как ранее писал News.ru, колонну главы Донецкой области Павла Кириленко обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами. Инцидент случился в среду, 10 июля, около 15:00 по местному времени у южной окраины Гранитного.