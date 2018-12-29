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СКР возбудил дело после схода лавины в Хабаровском крае

twitter.com/@Nekitosina22

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Следственное управление СКР по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по факту схода лавины. Речь идёт о статье за нарушение правил безопасности при ведении горных работ.

Инцидент произошёл утром 29 декабря в посёлке Многовершинный Николаевского района. Лавина сошла на компрессорную подстанцию золотодобывающего предприятия ЗАО «Многовершинное», где находился один человек. На помощь ему выдвинулись 10 человек из числа сотрудников предприятия. На них сошла вторая лавина, и они тоже оказались под снегом, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, спасатели обнаружили живыми четырёх человек, одного из них уже вытащили из-под снежного завала. Судьба ещё семерых пока остаётся неизвестной. 

Ранее News.ru писал о мощном циклоне, который обрушился на Камчатку и Сахалин.


#СКР #уголовноедело #ХабаровскийКрай #лавина
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