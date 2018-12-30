СКР возбудил дело по факту ДТП с людьми в Петербурге

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Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил немедленно возбудить уголовное дело по факту ДТП в Санкт-Петербурге, в котором пострадали шесть пешеходов.

Расследование будет передано в центральный аппарат ведомства, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Пе... https://t.co/TbwX7kuaRX — Следственный комитет (@sledcom_rf) December 30, 2018

Как писал News.ru, ДТП произошло вечером 30 декабря самом центре Петербурга, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. Там столкнулись Subaru Forester и Mercedes. Последний от удара вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов, в том числе одного ребёнка. По данным властей города, двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Ребёнок после осмотра был выписан.

В Интернете уже появилось видео с места аварии.