USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,850.84 $
МОСКВА-3°C23:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

СКР возбудил дело по факту ДТП с людьми в Петербурге

Александр Бастрыкин twitter.com/@old_boar

Александр Бастрыкин

происшествия [ версия для печати ]

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил немедленно возбудить уголовное дело по факту ДТП в Санкт-Петербурге, в котором пострадали шесть пешеходов.

Расследование будет передано в центральный аппарат ведомства, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как писал News.ru, ДТП произошло вечером 30 декабря самом центре Петербурга, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. Там столкнулись Subaru Forester и Mercedes. Последний от удара вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов, в том числе одного ребёнка. По данным властей города, двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Ребёнок после осмотра был выписан.

В Интернете уже появилось видео с места аварии.


#ДТП #ДЕЛО #СКР #САНКТПЕТЕРБУРГ
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


Лента новостей
происшествия 23:22
Опубликовано видео с места наезда на людей в Петербурге
в мире 22:51
«Большой альянс» выиграл выборы в Бангладеш
политика 22:17
Российских детей доставили на родину из Ирака
политика 22:09
Захарова: корпункт BBC не смог подтвердить отправку жалобы
происшествия 21:54
Десятки человек пострадали в массовой драке во Флориде
Другие новости
происшествия 23:22
Опубликовано видео с места наезда на людей в Петербурге
происшествия 21:54
Десятки человек пострадали в массовой драке во Флориде
происшествия 20:27
ТЦ «Мега Химки» возобновил работу после эвакуации
происшествия 19:03
Mercedes сбил людей на тротуаре в Петербурге
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top