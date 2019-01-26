СКР назвал причину взрыва в кафе под Саратовом

https://news.ru/storage/news/ad493634de970fd95512eeed9cd467c7/18b7a650-ea7e-4ea7-b3c6-72480d61a9fb_850.jpg twitter.com/@sledcom_ru

В Следственном комитете назвали причину взрыва в кафе в Саратовской области. По данным ведомства, всё произошло из-за утечки газового баллона, который хранился в одном из подсобных помещений.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, эксперты устанавливают все обстоятельства инцидента, допрашивают персонал и изымают документацию. Известно, что заведение принадлежит женщине, индивидуальному предпринимателю. По факту возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба СКР.

Как писал News.ru, вечером 26 января в кафе посёлка Лысые Горы произошёл хлопок с последующим возгоранием. В момент происшествия в кафе находилось 35 посетителей, отмечавших юбилей одного из местных жителей. По уточнённым данным Следственного комитета, 14 из них госпитализированы. Мужчина, который как раз праздновал круглую дату, скончался.