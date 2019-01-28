СКР назвал причину пожара танкеров в Чёрном море

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В Следственном комитете назвали причину пожара на танкерах-газовозах в Керченском проливе.

Всё произошло из-за нарушения правил безопасности при перегрузке топлива, сообщили РЕН ТВ в Краснодарском следственном отделе Южного следственного управления на транспорте.

Как писал News.ru, взрыв произошёл вечером 21 января в нейтральных водах Чёрного моря. Танкеры под флагом Танзании стояли на якоре и перекачивали топливо. По последним данным, 10 человек погибли, ещё 10 числятся пропавшими без вести. 25 января стало известно, что спасатели завершили активную фазу поиска — надежды найти живыми кого-то из моряков уже нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».