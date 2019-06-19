В Свердловской области загорелся военный склад, в котором находились дымовые шашки и другое военное имущество. Пострадавших нет.
Известно, что боеприпасов и взрывчатых веществ на складе не было, передаёт
На месте инцидента работают штатные пожарные расчёты воинской части. На данный момент участок задымления локализован, идёт проливка помещения.
Ранее News.ru писал, что пожар произошёл в городском округе Щербинка в Новой Москве. Как стало известно, возгорание возникло на седьмом этаже жилого дома по адресу: улица Барышевская Роща, 22.