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Центр противодействия экстремизму (Центр «Э») инициировал пять административных дел о «неуважении к власти» в отношении противников строительства хранилища для мусора из Москвы на станции Шиес в Архангельской области. Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, это половина всех производств по новой статье КоАП.

На данный момент известно точно о двух административных делах. Александр Пушкин за оскорбление судей оштрафован на 30 тысяч рублей (решение обжаловано прокурором, поскольку вынесено мировым судьёй, а не районным). Елена...