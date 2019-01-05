Спасатели обнаружили горящий склад на севере Москвы

https://news.ru/storage/news/5b4a9233a6dd2abaf5375ec642d7481a/a42d3639-3014-40c2-8832-3cb2a4022101_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

На севере Москвы загорелся склад. Возгорание произошло в районе Западное Дегунино на территории промышленного комплекса недалеко от МКАД.

Прибыв по вызову, пожарные зафиксировали открытое горение в здании по адресу: Коровинское шоссе, дом 35, строение 13, сообщили источники News.ru. Площадь пожара составила 50 кв. м. Возгорание было оперативно ликвидировано.

По некоторым данным, в этом здании находится склад компании MagicTrans.

Ранее News.ru сообщал о крупном пожаре в Замоскворечье. Загорелся пустующий объект недвижимости на улице Пятницкой, дом 6. Площадь пожара составляла 450 кв. м.