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Спасатели обнаружили горящий склад на севере Москвы

Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

происшествия [ версия для печати ]

На севере Москвы загорелся склад. Возгорание произошло в районе Западное Дегунино на территории промышленного комплекса недалеко от МКАД.

Прибыв по вызову, пожарные зафиксировали открытое горение в здании по адресу: Коровинское шоссе, дом 35, строение 13, сообщили источники News.ru. Площадь пожара составила 50 кв. м. Возгорание было оперативно ликвидировано.

По некоторым данным, в этом здании находится склад компании MagicTrans.

Ранее News.ru сообщал о крупном пожаре в Замоскворечье. Загорелся пустующий объект недвижимости на улице Пятницкой, дом 6. Площадь пожара составляла 450 кв. м.


#москва #пожар #склад
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