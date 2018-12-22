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Дети чиновников съездили в Турцию вместо сирот

Konrad Wothe/imagebroker.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Коррупционный скандал разразился в Брянской области. Местные журналисты выяснили, что в марте 2018 года 50 местных детей бесплатно съездили на отдых в Турцию за счёт Международного благотворительного фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова. Только вместо сирот и ребят из неблагополучных семей на отдых отправились отпрыски местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы.

Первым о ситуации узнал портал «Клинцы.Инфо». Сотрудники прессы решили выяснить у чиновников, почему путёвки не дали тем, кто в них нуждался больше. Однако глава города Клинцы Олег Шкуратов не нашёл в этом ничего предосудительного.

«Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. В городе семь тысяч детей, поехали 50», — сказал журналистам он.

Аналогичное мнение высказала и замглавы местной администрации Людмила Лубская.

«А дети работников администрации — это не дети города Клинцы?» — удивилась она, услышав вопрос.

На вопрос журналиста по поводу возможных отставок его собеседники рассмеялись в ответ.

Между тем в местной прокуратуре сообщили о нарушениях при распределении бесплатных путёвок. Оказалось, что информация о благотворительной акции была скрыта от местных жителей, дети для поездки отбирались властями по собственному усмотрению.

«Должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению», — резюмировали сотрудники прокуратуры, слова которых приводит издание «Брянские новости».

Врио главы Клинцовской городской администрации от прокурора города было внесено представление.

Ранее News.ru сообщал об инциденте в Забайкальском крае. Девочке-сироте предложили поехать на Новый год в Кремль, а потом решили отобрать у неё путёвку.


#дети #турция #чиновники
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