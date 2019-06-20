https://static.news.ru/photo/f91262dc-9359-11e9-8796-fa163e074e61_1024.jpg Трасса «Скандинавия» Фото: my_city_viborg/vk.com

ЧП произошло во время реконструкции трассы А-181 «Скандинавия» в Ленобласти. Автодорога соединяет Санкт-Петербург и границу Финляндии.

По предварительным данным, на 30-м километре во время буровзрывных работ произошло обрушение скалы. В результате инцидента никто не пострадал, но движение по трассе перекрыто полностью.

Легковые автомобили могут объехать место обрушения через Каменогорск, а для грузовиков альтернативного пути нет, передаёт Пятый канал .

Ранее News.ru писал, что человек погиб при падении строительного крана на многоэтажный дом в Далласе, штат Техас. Двое из пятерых пострадавших, по словам представителя экстренных служб города, находятся в критическом состоянии.