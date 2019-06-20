https://static.news.ru/photo/c4c757b8-938a-11e9-9428-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Один из жителей города Норильска Красноярского края мог принимать участие в боевых действиях на стороне террористов в Сирии. Об этом сообщает СК.

По версии следствия, в 2014–2015 годах подозреваемый находился в составе незаконных вооружённых формирований в Сирии, действующих в структуре запрещённой в России террористической группировки ИГ, говорится на сайте ведомства .

Главк СК по Северо-Кавказскому федеральному округу завёл на жителя Норильска уголовное дело по статье «Участие на территории иностранного государства в вооружённом формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам России».

Силовики намерены ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.

В настоящее время устанавливается роль и конкретные действия фигуранта, а также проверяется его причастность к другим преступлениям.

Как писал News.ru, ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что масштабные розыскные мероприятия по делу о финансировании терроризма прошли в нескольких регионах России.