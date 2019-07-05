https://static.news.ru/photo/6f4c3ffc-9f14-11e9-bff5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов Новгородской области задержали начальника управления ГИБДД по региону. Высокопоставленного полицейского подозревают в получении взятки.

По данным следствия, силовик получил от генерального директора организации, занимающейся грузовыми перевозками, 300 тысяч рублей и бутылку дорогого коньяка. Таким образом бизнесмен оплатил полицейское сопровождение одного из автомобилей своей компании, осуществлявшего перевозку крупногабаритного груза.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

Ранее News.ru писал, что бывший помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко по Гродненской области Сергей Ровнейко приговорён к 12 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки. Соответствующий вердикт вынесен Верховным судом республики.