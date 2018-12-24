СК завершил расследование о похищении певца Руссо

Следственный комитет завершил работу по делу о похищении певца Авраама Руссо. В преступлении подозреваются Заур Марданов и Владимир Гусаков.
Материалы направили в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
По данным СК РФ, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года пригласил певца в ресторан «Прага» в Москве. Исмаилов потребовал от Руссо отменить концерты и заключить с ним договор на выступления на условиях бизнесмена.
После этого Марданов и Гусаков, как полагает следствие, насильно поместили потерпевшего в автомобиль и увезли в дом Исмаилова, где удерживали в течение суток, пока Руссо не согласился выполнить требования.
В отношении остальных соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство. Расследование продолжается, добавили в СК РФ.
Ранее Исмаилова объявили в международный розыск. В декабре 2017 года СК заочно предъявил ему обвинение в двойном убийстве, писал News.ru.