СК завершил расследование о похищении певца Руссо

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Авраам Руссо

Следственный комитет завершил работу по делу о похищении певца Авраама Руссо. В преступлении подозреваются Заур Марданов и Владимир Гусаков.

Материалы направили в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По данным СК РФ, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года пригласил певца в ресторан «Прага» в Москве. Исмаилов потребовал от Руссо отменить концерты и заключить с ним договор на выступления на условиях бизнесмена.

После этого Марданов и Гусаков, как полагает следствие, насильно поместили потерпевшего в автомобиль и увезли в дом Исмаилова, где удерживали в течение суток, пока Руссо не согласился выполнить требования.

В отношении остальных соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство. Расследование продолжается, добавили в СК РФ.

Ранее Исмаилова объявили в международный розыск. В декабре 2017 года СК заочно предъявил ему обвинение в двойном убийстве, писал News.ru.