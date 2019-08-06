https://static.news.ru/photo/254487c4-b833-11e9-8a1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело против «Свидетелей Иеговы» (запрещена в РФ) в Красноярском крае. Сотрудники СК работают по статье о вербовке в экстремистскую организацию (часть 1.1 статьи 282.2 УК).

По версии следствия, 45-летняя женщина и 62-летний мужчина «осуществляли целенаправленную работу по вовлечению в экстремистскую деятельность граждан РФ, организовали проведение собраний и обучение адептов по месту своего жительства», сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией весной 2017 года.

Ранее News.ru писал, что следователи ХМАО-Югры начали проверку в связи с публикациями о пытках задержанных в Сургуте последователей этого религиозного течения.