https://static.news.ru/photo/8afeae24-b90e-11e9-8698-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Костромские следователи возбудили уголовное дело после происшествия в батутном комплексе в Костроме. Там серьёзные травмы получила трёхлетняя девочка.

Ребёнок стоял возле края надувного сооружения, когда на конструкцию прыгнула девушка, работавшая инструктором-стажёром.

В результате потерпевшая упала и получила повреждения в виде закрытых переломов верхней трети левых большеберцовой и малоберцовой костей, которые квалифицируются как средней тяжести вред здоровью, — говорится в сообщении СКР.

Расследование ведётся по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящий момент сыщики собирают доказательства, допрашивают работников и владельца батутного комплекса, изучают документы.

Ранее News.ru писал, что уголовное дело было возбуждено в Нижегородской области после падения шестилетней девочки с надувной горки-батута. Медики зафиксировали у ребёнка перелом руки.