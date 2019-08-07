Костромские следователи возбудили уголовное дело после происшествия в батутном комплексе в Костроме. Там серьёзные травмы получила трёхлетняя девочка.
Ребёнок стоял возле края надувного сооружения, когда на конструкцию прыгнула девушка, работавшая инструктором-стажёром.
В результате потерпевшая упала и получила повреждения в виде закрытых переломов верхней трети левых большеберцовой и малоберцовой костей, которые квалифицируются как средней тяжести вред здоровью, — говорится в сообщении СКР.
Расследование ведётся по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящий момент сыщики собирают доказательства, допрашивают работников и владельца батутного комплекса, изучают документы.
Ранее News.ru писал, что уголовное дело было возбуждено в Нижегородской области после падения шестилетней девочки с надувной горки-батута. Медики зафиксировали у ребёнка перелом руки.