СК займётся делом об убийстве 16-летней спортсменки в Тольятти

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства дело об убийстве 16-летней вице-чемпионки России по плаванию Сафии Аскаровой.

«Следствию поручено тщательным образом проверить условия жизни несовершеннолетних, а также установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — говорится в пресс-релизе СК.

Как ранее писал News.ru, полиция Тольятти начала расследование убийства вице-чемпионки России по плаванию среди юниоров Сафии Аскаровой. Тело 16-летней спортсменки с множественными ножевыми ранениями было найдено на пустыре в Автозаводском районе города, недалеко от здания прокуратуры.