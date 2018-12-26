СК займётся делом об убийстве 16-летней спортсменки в Тольятти

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства дело об убийстве 16-летней вице-чемпионки России по плаванию Сафии Аскаровой.
«Следствию поручено тщательным образом проверить условия жизни несовершеннолетних, а также установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — говорится в пресс-релизе СК.
Как ранее писал News.ru, полиция Тольятти начала расследование убийства вице-чемпионки России по плаванию среди юниоров Сафии Аскаровой. Тело 16-летней спортсменки с множественными ножевыми ранениями было найдено на пустыре в Автозаводском районе города, недалеко от здания прокуратуры.