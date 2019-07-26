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По данным ведомства, 38-летний фигурант уголовного дела был ранее судим за незаконный оборот оружия. Кроме того, сейчас проверяется информация о его причастности к убийству девушки в 2014 году в Крыму.

Следственный комитет допросил подозреваемого в убийстве 26-летней девушки на детской площадке в Раменском и проверяет его на причастность ещё к одному преступлению. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ...