В ходе спецоперации Следственного комитета Астраханской области задержаны бывший председатель правительства региона Расул Султанов и и.о. министра финансов Виталий Шведов.
Причина задержания на данный момент неизвестна, сообщает
В середине июля, как ранее писал News.ru, Астраханская область оказалась в центре скандала. После приезда в регион замгенпрокурора РФ Андрея Кикотя и проверки строительной сферы к следователям были доставлены 22 человека. Среди них оказались и высокопоставленные чиновники. 19 июля Астраханскую область посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая была неприятно поражена ситуацией, сложившейся в регионе.