СК выясняет причины отказа двигателя у самолёта в Москве

https://news.ru/storage/news/8621a6e4afa239f7dbbc2cc5fe96a31f/cd8af99a-4de1-45b7-af6a-5f7a000685ed_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет начал проверку после отказа двигателя у самолёта, который направлялся из Москвы в Сочи. Воздушное судно было вынуждено вернуться в аэропорт Домодедово.

Решение о каких-либо дальнейших действиях будет принято после завершения доследственных действий, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального управления на транспорте СК.

По данным издания «Москва 24», самолёт принадлежит авиакомпании S7. Представители перевозчика уточнили, что пассажиров было решено отправить в пункт назначения резервным бортом. Представитель S7 также пояснил, что подобные ситуации пилоты отрабатывают при подготовке. Угрозы безопасности пассажиров не было, поскольку двухдвигательные самолёты позволяют продолжить безопасный полёт, если один из них выходит из строя.

Левый двигатель лайнера А321, как ранее сообщал News.ru, отказал сразу после взлёта при наборе высоты. На борту находилось около двухсот пассажиров, пострадавших нет.