https://static.news.ru/photo/caf1a4dc-b706-11e9-aa1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Gambarini/dpa

Доследственная проверка проводится по факту травмирования мужчины на крыше скоростного поезда Сапсан.

На месте происшествия работает опергруппа, которая должна выяснить причины и обстоятельства несчастного случая. Личность мужчины устанавливается, сообщает Московское следственное управление на транспорте СК РФ.

Как писал News.ru ранее, пожар вспыхнул в поезде «Сапсан» на территории Тверской области. Об этом рассказал очевидец происшествия. Инцидент произошёл около 22:00 мск, после того как шедший из Петербурга поезд отправился с вокзала Твери. Когда возгорание ликвидировали, состав отправился по маршруту следования в Москву. Собеседник агентства полагает, что пожар мог произойти по вине мужчины, который по неизвестным причинам забрался на крышу вагона.