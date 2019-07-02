https://static.news.ru/photo/e995a846-9ceb-11e9-80ef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следком России возбудил уголовное дело по факту обстрела журналистов ВГТРК на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР), рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»), — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Сотрудник СК добавила, что правоохранительным органам предстоит выяснить, не стало ли мотивом для атаки на работников СМИ нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий в Донбассе.

Ранее News.ru сообщал, что ополченцы ДНР отразили нападение украинских силовиков на южном направлении. Об этом заявил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.