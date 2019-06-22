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Администрация «Сокольников» занялась расследованием инцидента на одном из аттракционов, где пострадали дети. Создана специальная рабочая группа. Об этом рассказал директор парка Андрей Лапшин.

В настоящий момент мы создали рабочую группу, чтобы разобраться в этом инциденте. Нужно, чтобы специалисты разобрались во всём и составили детальный отчёт. Единственное, что могу сказать: врачи были на месте,...