Следственный комитет России возбудил уголовное дело после травмирования троих детей в результате поломки аттракциона «Колобок» в парке «Сокольники». По словам старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, в настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.
Она уточнила, что пострадавшим детям оказывается вся необходимая медицинская помощь. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что трое подростков в московском парке «Сокольники» сорвались с аттракциона «Колобок». Он вышел из строя, когда дети висели вниз головой. Работники отпустили крепежи, из-за чего несовершеннолетние упали.