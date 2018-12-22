СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в шахте «Уралкалия»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности горных работ, повлекшее смерть трёх и более человек» по факту пожара в шахте в Соликамске.
У СК РФ есть основания предположить, что девять заблокированных горняков погибли, пишет «Интерфакс-Поволжье».
Ранее News.ru сообщал о работе на месте происшествия военизированных горноспасательных отрядов. Экстренные службы предприняли пять попыток пробиться к рабочим. Все они закончились неудачей. Пожар произошёл на глубине около 350 метров.