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СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в шахте «Уралкалия»

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности горных работ, повлекшее смерть трёх и более человек» по факту пожара в шахте в Соликамске.

У СК РФ есть основания предположить, что девять заблокированных горняков погибли, пишет «Интерфакс-Поволжье».

Ранее News.ru сообщал о работе на месте происшествия военизированных горноспасательных отрядов. Экстренные службы предприняли пять попыток пробиться к рабочим. Все они закончились неудачей. Пожар произошёл на глубине около 350 метров.


#СКР #пермь #Соликамск
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