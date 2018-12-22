СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в шахте «Уралкалия»

https://news.ru/storage/news/30ed1cea9d3ab81105e9c91f2c37163f/0ceb713a-ec75-450e-baba-ee8aff1e1345_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности горных работ, повлекшее смерть трёх и более человек» по факту пожара в шахте в Соликамске.

У СК РФ есть основания предположить, что девять заблокированных горняков погибли, пишет «Интерфакс-Поволжье».

Ранее News.ru сообщал о работе на месте происшествия военизированных горноспасательных отрядов. Экстренные службы предприняли пять попыток пробиться к рабочим. Все они закончились неудачей. Пожар произошёл на глубине около 350 метров.