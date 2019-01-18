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СК возбудил дело после столкновения двух Су-34

vk.com/sledcom.ru

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34, которое произошло на Дальнем Востоке.

Согласно сообщению ведомства, дело заведено военным управлением СК по Тихоокеанскому флоту по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полётов и подготовки к ним»).

Ранее News.ru писал, что спасён только один штурман Су-34, столкнувшегося с другим самолётом. В Минобороны отметили, что состояние спасённого лётчика удовлетворительное, он «эвакуируется самолётом Ан-26 со специальными медицинскими модулями в город Хабаровск».

Столкновение самолётов произошло во время лётно-тактических учений над акваторией Японского моря и Татарского пролива в Хабаровском крае. Они зацепили друг друга в воздухе. По предварительной версии, причиной авиаинцидента могла стать ошибка пилотирования.


#ск #Су-34 #самолеты #ДАЛЬНИЙВОСТОК #истребители #столкновение
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