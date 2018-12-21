СК возбудил дело после обрушения школы в Сибири

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в школе посёлка Чаинка Новосибирской области. Во время замены окон там обрушилась наружная часть стены и плит перекрытия между первым и вторым этажами.

По данным ведомства, расследование ведётся по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

В настоящее время следователи проводят допросы руководства и сотрудников фирмы, которая занималось заменой окон. Также была изъята производственная и техническая документация.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ в школе посёлка Чаинка Новосибирской области.



Во время замены деревянных окон на новые пластиковые 21 ноября произошло обрушение стены и плит перекрытия между первым и вторым этажом здания pic.twitter.com/prkaq3TDcu — Следственный комитет (@sledcom_rf) 21 декабря 2018 г.

Ранее News.ru писал, что часть навесного потолка обвалилась в коридоре одной из гимназий Мурманска. Инцидент произошёл в то время, когда в здании шли занятия. Пострадавших не оказалось только потому, что в момент обрушения все ученики находились в классах.