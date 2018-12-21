USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:44
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

СК возбудил дело после обрушения школы в Сибири

twitter.com/sledcom_rf

происшествия [ версия для печати ]

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в школе посёлка Чаинка Новосибирской области. Во время замены окон там обрушилась наружная часть стены и плит перекрытия между первым и вторым этажами.

По данным ведомства, расследование ведётся по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

В настоящее время следователи проводят допросы руководства и сотрудников фирмы, которая занималось заменой окон. Также была изъята производственная и техническая документация.

Ранее News.ru писал, что часть навесного потолка обвалилась в коридоре одной из гимназий Мурманска. Инцидент произошёл в то время, когда в здании шли занятия. Пострадавших не оказалось только потому, что в момент обрушения все ученики находились в классах.


#ск #уголовноедело #школа #сибирь #обрушение
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
общество 12:34, 18 декабря 2018
Власти выплатят пособия после обрушения крыши в Дзержинском
происшествия 19:17, 17 декабря 2018
Московскому кафе грозит обрушение из-за пожара
происшествия 12:32, 17 декабря 2018
СК назвал причину обрушения кровли в Дзержинском
Лента новостей
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
спорт 17:11
Российская компания продолжает биться за «Форс Индию»
в мире 17:10
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
Другие новости
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
происшествия 16:49
Машина сорвалась с домкрата и раздавила своего владельца
происшествия 16:44
Москвич сгорел заживо в квартире
происшествия 16:44
Бытовки и гаражи горят на юге Москвы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top