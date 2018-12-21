СК возбудил дело после обрушения школы в Сибири

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в школе посёлка Чаинка Новосибирской области. Во время замены окон там обрушилась наружная часть стены и плит перекрытия между первым и вторым этажами.
По данным ведомства, расследование ведётся по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.
В настоящее время следователи проводят допросы руководства и сотрудников фирмы, которая занималось заменой окон. Также была изъята производственная и техническая документация.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ в школе посёлка Чаинка Новосибирской области.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 21 декабря 2018 г.
Во время замены деревянных окон на новые пластиковые 21 ноября произошло обрушение стены и плит перекрытия между первым и вторым этажом здания pic.twitter.com/prkaq3TDcu
Ранее News.ru писал, что часть навесного потолка обвалилась в коридоре одной из гимназий Мурманска. Инцидент произошёл в то время, когда в здании шли занятия. Пострадавших не оказалось только потому, что в момент обрушения все ученики находились в классах.