СК возбудил дело после избиения полицейского в Азове

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Симферополя, который подозревается в избиении сотрудника полиции в Азове.
Представитель СУ СК по области Галина Гагалаева уточнила, что дело на 35-летнего мужчину заведено по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
По данным следствия, инцидент произошёл 18 января. Подозреваемый подошёл к зданию отдела МВД «Азовский» и нанёс полицейскому несколько ударов по лицу, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что неизвестные злоумышленники ограбили 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Серго Мирзояна. Преступники в масках ранним утром проникли в квартиру мужчины в Тбилиси. По данным грузинской полиции, воры избили и связали пенсионера, после чего похитили ценные предметы и около 700 лари.