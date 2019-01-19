СК возбудил дело после избиения полицейского в Азове

https://news.ru/storage/news/3890229c7904a0cc444ed730c29864c5/6e0a315b-c514-4767-8c04-5816a8079851_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Симферополя, который подозревается в избиении сотрудника полиции в Азове.

Представитель СУ СК по области Галина Гагалаева уточнила, что дело на 35-летнего мужчину заведено по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, инцидент произошёл 18 января. Подозреваемый подошёл к зданию отдела МВД «Азовский» и нанёс полицейскому несколько ударов по лицу, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что неизвестные злоумышленники ограбили 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Серго Мирзояна. Преступники в масках ранним утром проникли в квартиру мужчины в Тбилиси. По данным грузинской полиции, воры избили и связали пенсионера, после чего похитили ценные предметы и около 700 лари.