https://static.news.ru/photo/f0ec4764-75e8-11e9-8650-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта Robinson около деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья.

ЧП произошло примерно в 16:00. В результате инцидента погибли пилот и пассажир. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как писал News.ru, вертолётом, который упал около Солнечногорска, управлял глава Объединённой федерации сверхлёгкой авиации России Игорь Никитин. Ему было 64 года. Он обучал российского лидера Владимира Путина управлению сверхлёгким воздушным судном — дельталётом.