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В результате драки с поножовщиной, которая произошла около станции московского метро «Электрозаводская», погиб один человек.

Известно, что все участники потасовки были уроженцами Средней Азии, которые вышли из ресторана «Иссык-Куль» одной компанией, но после что-то не поделили и начался конфликт. Тело погибшего увезли. Ресторан, в котором...