Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на востоке Москвы рядом со станцией метро «Электрозаводская».
По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время следователи осматривают место происшествия и устанавливают личности всех участников конфликта.
Ранее News.ru писал, что в результате драки с поножовщиной, которая произошла около станции московского метро «Электрозаводская», погиб один человек. Известно, что все участники потасовки были уроженцами Средней Азии, которые вышли из ресторана «Иссык-Куль» одной компанией, но после что-то не поделили и начался конфликт.