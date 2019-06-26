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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту изнасилования четырьмя подростками 13-летней школьницы в Москве.

История произошла 18 июня. Девушке через социальную сеть позвонил её приятель и предложил прогуляться ночью на тепловую трассу. Всего их было пятеро: девушка и четверо парней.

Подростки взяли с собой пиво. Позже девушка захотела спать и легла на крышу. Один из ребят сидел рядом, он предложил девушке вступить в интимную связь, однако она ему отказала.

Затем школьники связали девушку проводами, и один из них предложил засунуть в её тело маркер. Кто будет это делать — определила жеребьёвка.

Юноши раздули свою жертву. Один парень осуществил задуманное, другой снимал всё на видео.

После этого девушка оделась и вместе с ребятами спустилась с крыши, после чего ушла домой.

22 июня школьнице позвонил один из парней и сказал, что выложит видео в Интернет. В ответ на это девушка всё рассказала своей маме. 24 июня они написали заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Все фигуранты дела установлены, проведены допросы. Ведётся следствие, — заявила старший помощник руководителя (по вопросам взаимодействия со СМИ) ГСУ СК РФ по городу Москве, лейтенант юстиции Юлия Иванова.

Как ранее писал News.ru, следователи в Якутии закончили расследование и передали в суд уголовное дело о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантами из Киргизии. Происшествие вызвало широкий резонанс и послужило поводом для массовых митингов в регионе.