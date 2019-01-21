СК назвал причину взрыва на корабле в Чёрном море

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по факту взрыва на корабле в Керченском проливе. Делопроизводство возбуждено по статье 109 УК РФ часть 3 «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
По версии следователей, моряки в Чёрном море нарушили технику безопасности при передаче топлива другому танкеру, в результате чего произошёл взрыв. В этот момент в Керченском проливе действовало штормовое предупреждение.
«Основная версия — нарушение техники безопасности», — сообщили в Следственном комитете РФ.
По последним данным, в результате пожара судов «Канди» и «Маэстро» погибли 12 моряков, 14 членов экипажа удалось спасти, три человека ушли под воду на глазах у спасателей, ещё судьба двоих моряков остаётся неизвестной. Поиски продолжаются, в порту находятся 12 бригад скорой помощи, которые доставят пострадавших в Керчь, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Всего на борту двух кораблей находился 31 человек, граждане Индии и Турции, сообщал News.ru.
Врыв произошёл на якорной стоянке. На месте ЧП сейчас работают сотрудники Следственного комитета вместе с криминалистами.