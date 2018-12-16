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СК установит причину схода вагонов в Пермском крае

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Следователи устанавливают причины схода с рельсов семи вагонов грузового поезда в Пермском крае. По предварительной версии на состав упал строительный кран с путепровода над железнодорожными путями.

Авария произошла на территории Куединского района. С рельсов сошли пустые вагоны, следующие из Агрыза в Красноуфимск. Пострадавших в результате этого инцидента нет.

«Движение поездов на перегоне Рабак — Куеда полностью восстановлено», — сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Ранее News.ru писал, что в Омской области с рельсов сошли вагоны военного состава, перевозившего площадки с гаубицами для Миноброноны РФ. Инцидент произошёл на участке Омск — Называевск. По предварительным данным, повреждено 300 м путей. В результате сошёл 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них 5 вагонов — это цистерны с мазутом.


#ржд #пермскийкрай #вагоны
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